Reggina: l’ansia e la razionalità, ma gli orizzonti non sono poi così indefiniti

Che il ministro dello Sport Abodi ritenga che quanto fatto dalla Reggina non favorisca la cosiddetta “equa competizione” può fare fare una certa impressione. A parlare, in fondo, è uno degli esponenti del governo in carica.

C’è, però, un dato di fatto inconfutabile. L’Italia è formata da tre poteri: quello legislativo, quello esecutivo e quello giudiziario. Sono indipendenti l’uno dall’altro e quanto deciso dal Tribunale di Reggio Calabria non può certo essere alterato.

La Reggina ha ottenuto l’omologa del suo piano di ristrutturazione del debito e nessuno lo può cancellare. La stessa sentenza sembra praticamente granitica a livello di motivazioni anche per eventuali ricorrenti, benché qualunque sviluppo avverrebbe solo dopo l’avvenuta iscrizione del club amaranto.

Anche se la strada intrapresa dalla Reggina non piace a ministri, vertici calcistici o avversari, c’è un dato di fatto. Anzi tre. La Reggina ha seguito la legge dello Stato, ha subito le punizioni dell’ordinamento sportivo e si presenterà al prossimo campionato con un bilancio straordinario per il calcio odierno.

Il club deve solo pensare a saldare tutte le pendenze previste dall’iscrizione (e non sono poche), produrre gli incartamenti e pensare alla prossima stagione. Tutto il resto non può essere cambiato. La Reggina è quantomai padrona del suo destino.

Non a caso a Brescia si inizia a parlare di ipotesi Serie B a 21 squadre. Quasi come se la posizione del club amaranto, indipendentemente dalla filosofia che si fa attorno, fosse più salda di quanto si vuole far immaginare.