Serie B – Beppe Scienza: “Terza promossa in Serie A? Vorrei fosse la Reggina”

Beppe Scienza ha allenato il Monopoli tra il 2017 ed il 2021. Un quadrienno in cui ha più volte incrociato la strada della Reggina e in quelle circostanze non sono mancate sfide rustiche e anche recriminazioni post-partita.

Scaramucce che rischiavnao di offuscare il rapporto creatosi tra il tecnico e Reggio Calabria nel suo passato da calciatore. Per lui anche un gol decisivo in un derby con il Messina.

Un rapporto solido che lui stesso ha lasciato intendere con delle dichiarazione del campionato cadetto.. “Il Sudtirol – ha spiegato – è una società solida che punta ad arrivare in alto. Potrebbe essere la mina vagante dei playoff, anche se vorrei che la terza promossa fosse proprio la Reggina. Frosinone e Genoa sono già in A? Penso di sì. Stanno avendo un percorso netto e non penso che crolleranno”.