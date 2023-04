Reggina-Venezia, Inzaghi: “Assenti? Siamo messi male. Ma non mi interessa”

“Siamo messi male. Non mi interessa nulla chi sarà e chi no. Avremo assenze importanti, ma lo sapevamo che a questo punto della stagione potevano esserci situazioni di questo tipo”.

Così Pippo Inzaghi ha parlato della situazione assenti in vista di Reggina-Venezia. Gli amaranto, in campo nel giorno di Pasuqetta alle 15, si troveranno a dover fare i conti con la mancanza di diversi titolari.

“Gagliolo – ha spiegato – non ci sarà. Hernani è squalificato. Majer è molto difficile che ce la faccia. Pierozzi lo valuteremo La squadra sta bene ed ha un’ottima condizione”.

“Ripartiamo – ha evidenziato – dalla nostra ottima classifica e dalle ultime due prestazioni. Abbiamo una rosa che può sopperire dalle defezioni”.

Davanti c’è un avversario che lotta per non retrocedere, ma è una delle formazioni che spende di più di monte ingaggi. “Da quando è arrivato Vanoli – ha evidenziato il tecnico amaranto – hanno avuto un cammino dai play off. Abbiamo quattro punti di vantaggio sulla nona che è un risultato fantastico per noi per ciò che ci eravamo prefissati ad inizio stagione. Avevamo detto che ci aspettavano nove finali. Dopo averne fatte due molto bene, ne avremo un’altra. Spero che la squadra faccia una grande partita”.