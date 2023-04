Perugia-Reggina, Colombi: “Vittoria cercata e voluta”. Un pensiero anche per il collega Gori

“Volevo spendere due parole per il mio collega Gori. Ha avuto una giornata storta, so cosa si prova perché ci sono passato anch’io. So che tornerà ad essere ciò che ha sempre dimostrato”.

Così Simone Colombi, portiere dalla Reggina, ha esordito nella conferenza stampa seguita alla vittoria ottenuta dagli amaranto a Perugia.

Decisivi sono stati gli errori del portiere umbro.

“Questa – ha spiegato Colombi – per noi è stata una vittoria cercata e voluta.Oggi era impossibile giocare un bel calcio, perché il Perugia è una squadra molto fisica. Gioca sulle seconde palle e se avessimo giocato sempre avremmo perso. Il mister è stato bravo a preparare la partita. Il 3-5-2 devi saperlo far bene, perché non sempre portare gente dentro l’area ti porta a saperti difendere. “.

E sul gol subito: “La palla è stata strana. La partita è stata difficile da giocare per le condizioni atmosferische, il vento l’ha probabilmente allungata”.