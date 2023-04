Perugia-Reggina, Canotto: “Per me un mese e mezzo difficile. Svolta? Non voglio dire nulla, ma…”

“Questa era la partita che dovevamo fare. Il Perugia è una squadra che gioca bene, ma oggi per noi era troppo importante. Ci serviva la svolta ed è arrivata. Nella prima mezz’ora abbiamo giocato così così, poi siamo usciti fuori. Si è visto lo spirito che ci abbiamo messo, c’è un grande gruppo e ci prendiamo questa vittoria”.

Così Luigi Canotto, al termine di Perugia-Reggina, ha commento la vittoria per 3-1 degli amaranto.

Può essere uno snodo importante per l’annata amaranto. “Non voglio – ha spiegato il calciatore – dire nulla, però può essere la svolta. Nel calcio la testa fa tutto e da ora in avanti si vedrà la vera Reggina. Anche a Genova le cose potevano andare diversamente, anche con la mia occasione a tempo scaduto”.

“Per me – ha aggiunto – è stato un mese e mezzo difficile. Non sto giocando tantissimo, io voglio giocare sempre. Quando sei chiamato in causa devi far vedere che ci sei e dare sempre tutto. Se lavori bene, tutto torna”.