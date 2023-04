Arriva il poco simpatico Brescia: dal mancato rinvio per Covid all’assurda richiesta di esclusione dal campionato

I cori con la parola “terun” che, in qualche caso, i tifosi del Brescia hanno cantato al Granillo sono anche simpatici. Il vittimismo di fronte alla goliardia (soprattutto nel 2023) è meglio lasciarlo ad altri ambiti.

Quello che, invece, non è piaciuto del Brescia è l’atteggiamento che il club ha avuto nei confronti della Reggina negli ultimi anni. Il 15 gennaio del 2022 le rondinelle hanno passeggiato su una Reggina ai minimi termini, con venti giocatori per più e più giorni che non si erano allenati a causa del Covid.

Ognuno guarda il suo tornaconto ed è forse anche giusto fare muro contro un possibile rinvio. Il fine giustifica anche il poco fair play.

Poi, però, ci si ricorda quello che è successo all’andata. Erano tanti i tifosi della Reggina presenti al Rigamonti. Alcuni dei quali si sono visti in fila con il patron Felice Saladinui per accedere allo stadio. Non esattamente la normalità quella di dare un biglietto al massimo dirigente avversario per farlo accedere in fila con tutti gli altri.

Soprattutto se, come nel caso del match d’andata, piove a dirotto. Poi arrivano anche dichiarazioni assurde da un pulpito societario che induce qualche riflessione rispetto a ciò che ha riguardato il Brescia negli ultimi mesi. A partire dagli allenatori cambiati come T-shirt e una situazione di classifica difficile, a dispetto di una storia e una rosa importante.

Qualcuno sosteneva, senza alcuna cognizione logica, che la Reggina andasse esclusa dal campionato. La situazione amaranto è già stata sanzionata e sarà ulteriormente approfondita, benché ci siano tutti i ricorsi ancora pendenti. Essere cancellati dal campionato era una prospettiva che non stava né in cielo, nè in terra.

Venerdì sera la Reggina di motivazioni ne avrà. E ne avrà anche Pippo Inzaghi, un anno fa esonerato quando era in piena corsa play off.