Xavier Jacobelli: “La Reggina va tutelata, assurdo pensare a penalizzazione”

Il deferimento della Reggina, alla fine, è arrivato. Il club amaranto, almeno in primo grado, potrebbe subire una penalizzazione, ribaltabile in un’altra fase con i ricorsi e le ragioni di chi ha le carte giuste in mano.

Sulla vicenda si è espresso anche Xavier Jacobelli. Il noto giornalista sul suo profilo Facebook ha lanciato un articolo in cui rimarca proprio l’assurdità della situazione.

“Paradossale: il club – scrive – ha le carte in regola, vuol pagare le spettanze concordate per la ristrutturazione del debito delle gestioni precedenti, ma rischia una sanzione perché il Tribunale non le ha ancora concesso il via libera. Così, non avendo potuto rispettare le scadenze Irpef e INPS, ora potrebbe essere punita con 4 punti in meno. Una cosa che non sta né in cielo né in terra”£.