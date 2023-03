Volley Reghion, riesce l’assalto alla “torre” Saracena: successo per 3-1 a Brolo

Le ragazze di coach Pellegrino tornano alla vittoria dopo quattro giornate e conquistano punti salvezza

Dopo quattro set equilibratissimi, la Volley Reghion vince in casa della Saracena Cassiopea e mette una seria ipoteca sulla conquista della permanenza in B2. In quel di Brolo, reggine e messinesi hanno regalato spettacolo ai presenti e ai tifosi collegati con la diretta facebook: 22-25, 24-26, 35-33, 23-25 i finali di un match al cardiopalma, dove alle esigenze di vittoria delle ospiti ha fatto eco una prestazione notevole delle padrone di casa, brave a rendere la vita complicata alle avversarie di giornata sin dal gioco iniziale. Partono bene Genovese e compagne, ma forse nessuno poteva mai immaginare che il 22-25 iniziale potesse rappresentare il divario più ampio sul referto. E così, chi si immaginava una Cassiopea rassegnata dopo aver perso il primo set, si è dovuto ricredere. La Reghion, in condizioni ancora una volta di assoluta emergenza a causa degli infortuni, non si scompone e conquista di misura anche il parziale successivo. Nessuno ha regalato niente a nessuno e il terzo gioco risulta davvero vietato ai deboli di cuore: in un continuo di set-point e match point, a prevalere è la formazione di casa, che prova ad evitare la capitolazione. Serve giocare un altro set per assistere al definitivo successo reggino: memore del parziale precedente, il sestetto di Cesare Pellegrino stavolta gestisce bene il momento più importante del gioco e ottiene un successo importante sia per il morale sia per la classifica. Difatti, la diretta avversaria, la BricoCity, deve cedere le armi alla Procori Ericina e si allontana ulteriormente dalla quint’ultima posizione. Sono undici i punti che separano Reghion e BricoCity, e proprio sabato prossimo, al PalaColor di Pellaro, ci sarà lo scontro diretto, inserito nel programma della ventunesima giornata.

