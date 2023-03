Reggina: nessuna sorpresa, ecco il deferimento

La Reggina ha ricevuto da parte della Figc la notizia del deferimento. Non c’è nessuna sorpresa, considerato che non c’erano dubbi che dopo la segnalazione Covisoc gli amaranto sarebbero andati all’esame della giustizia sportiva.

Questo presuppone che presto il Tribunale Federale si esprimerà sul mancato pagamento delle spese fiscali per le quali la scadenza era del 16 febbraio. Un’inadempienza dettata dall’indicazione del tribunale che sta gestendo la fase di concordato per il risanamento del club.

Regolamenti calcistici e civiili non vanno d’accordo a quanto pare. Proprio per questo la Reggina ha serie possibilità di spuntarla, sopratuttto nel lungo termine in quella che sarà una lunga serie di ricorsi.

Il deferimento è stato notificato attorno alle 14.50 al club che adesso, in primo grado, rischia tre punti di penalizzazione. Sanzione, eventualmente, tutta da discutere.