Reggina: le dichiarazioni di Santander fanno discutere, ma è la solita questione

“Dovrei tornare a giugno, anche se con la situazione che c’è alla Reggina, non vedo molti aspetti positivi. Ci sono alcuni pagamenti dovuti non solo a me, ma anche ad altri ex compagni di squadra e parliamo di cifre importanti. Non conosco i dettagli della situazione e non voglio entrare in polemica. Comunque ho un contratto con loro, dovrei tornare, ma vedremo a fine anno di trovare la migliore soluzione”.

Lo ha dichiarato Federico Santander parlando al sito di Sportitalia. Da queste dichiarazioni si potrebbe dedurre che il calciatore non sia stato pagato.

All’attaccante, in realtà, manca solo lo stipendio di gennaio, così come quelli degli altri calciatori che hanno lasciato Reggio Calabria nel calciomercato invernale.

Il club non ha avuto il placet dal Tribunale a versare gli emolumenti per i professionisti che hanno lasciato la squadra, non trattandosi di spese correnti.

Non a caso il sito, in calce, ha riportato la precisazioni di fonti vicine al club: