Reggina, Inzaghi: “La cosa più bella sono i tifosi, con il Cagliari serve la partita perfetta”

“Penso che la risposta più bella sia quella di tifosi. Al di là se vinceremo o perderemo. I tifosi non ti regalano niente è perchése vengono questa squadra gli ha trasmesso qualcosa. La classifica dice che siamo lì a giocarcela. Questo è il primo passo. Vorremmo regalargli una vittoria e la cercheremo in tutti i modi. Abbiamo fatto un’ottima settimana: c’è una bella armonia, grande carica. I tifosi sono splendidi. Riempire il Granillo domani è sinonimo di grande affetto per la squadra”.

Lo ha dichiarato Pippo Inzaghi alla vigilia di Reggina-Cagliari. “Sono contento di affrontare queste squadre, perché per come giochiamo è meglio non trovare squadre chiuse. Sarò curioso di vedere a certi avversari che sono corazzate come ce la potremo giocare. Vogliamo vincere e per battere il Cagliari serve una partita perfetta. Non sto qui ad elencare i giocatori di Serie A che hanno”.

E sulla formazione: “Per domani ancora dei dubbi. Stanno tutti bene”

E su Ranieri: ““È fonte di ispirazione per noi allenatori. Si contraddistingue per stile e classe, riesce sempre ad avere la parola giusta. È un piacere incontrarlo”.

