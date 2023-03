Reggina, Galabinov: “Posso dare una mano alla squadra, il curriculum parla”

“L’infortunio è passata. Mi manca il ritmo partita, anche se sono in forma. Ho bisogno di giocare e di avere minuti in campo. Sono a disposizione del mister”. Andrey Galabinov, in conferenza stampa, ha parlato così del suo momento dopo il ritorno in campo. Il bulgaro si era rotto il tendine d’Achille in estate. Oggi è pronto a dare una mano ad una squadra in difficoltà. Sul momento della squadra:”Abbiamo avuto quache sconfitta di troppo immeritata. In questo momento ci sta girando un po’ male. C’è un po’ di sfortuna. Il momento si supera stando uniti”. L’attaccante si sente pronto:”Penso di poter dare una grossa mano alla squadra, soprattutto nella fase realizzativa. Il curriculum parla per me. Penso di poter dare tanto ai ragazzi”. L’attaccante vede dei parallelismi con uno degli anni in cui ha ottenuto la promozione in Serie A:”Anche a La Spezia ho avuto un infortunio. Non così grave, ma l’ho avuto. Mi era successo a La Spezia dove eravamo partiti male. Quest’anno, invece, siamo partiti male e il momento difficile lo stiamo avendo adesso. La squadra è forte, il mister ha una bella visione di gioco e ci mette bene in campo”.