Reggina, deferimento in vista: comunicato ufficiale della società

La Reggina è intervenuta con una comunicazione ufficiale riguardo alle voci che da sabato sera stanno riguardando il club amaranto. Si è parlato, in particolare della procura federale che sarebbe pronta ad inivare un deferimento per il mancato rispetto della scadenza del 16 febbraio (c’è anche quella del 16 marzo in vista).

La Reggina, come è noto, non può pagare le pendenze fiscali e contributive per effetto dello stop del Tribunale di Reggio Calabria. Sarà così fino alla ratifica della ristrutturazione del debito attesa entro aprile.

Questo ha portato a bucare due scadenze federali che potrebbero determinare, almeno in primo grado, a dei punti di penalizzazione. Sanzione verso cui il club andrebbe a ricorere in ogni grado di giudizio, sottolineando l’impedimesto diposto dalla Legge (Al di là dei regolamenti sportivi).

In attesa di un probabile braccio di ferro a livello legale, la Reggina ha diramato un comunicato con cui smentisce una notizia relativa al mancato pagamento degli stipedi di cui si è parlato su alcune testate.

“Riguardo – scrive il club – le notizie relative al mancato pagamento degli emolumenti, la Reggina comunica che i propri tesserati ricevono il pagamento con regolarità e puntualitá.Il Club ha svolto le sue attività in ossequio e doveroso rispetto dei provvedimenti resi dal Tribunale di Reggio Calabria”.

La Reggina paga tutti gli stipendi chi è attualmente in rosa e nello staff tecnico. Lo fa anche con anticipo. Le spettanze saltate riguarderebbero alcuni calciatori che hanno già lasciato Reggio Calabria e per i quali non è arrivato l’ok del Tribunale, evidentemente non ritenute spese correnti e necessarie per la continuità aziendale.