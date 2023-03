Italia Under 21 vincente al Granillo di Reggio Calabria, ma il più felice è Pippo Inzaghi

Con i gol di Lovato (doppietta) e Colombo l’Italia Under 21 si è imposta sui pari età dell’Ucraina nel match giocato al Granillo. 8500 gli spettatori presenti che hanno regalato una cornice di pubblico importante, nonostante le due curve fossero chiuse.

“Abbiamo fatto – ha dichiarato Nicolato – una grande partita – il commento di Nicolato a figc.it -. Sono contento dell’atteggiamento di tutti, spero possano arrivare a giugno nelle migliori condizioni e che tutti possano giocare il più possibile. Ho visto una partita di spessore, di grande volontà e grande qualità. Sono molto soddisfatto: la squadra ha dimostrato un buon equilibrio, voglia di dominare la partita ma anche di gestire in alcune fasi. Non siamo tra le favorite per l’Europeo, ma se ci arriviamo in buone condizioni e con la possibilità di scegliere saremo una squadra che darà filo da torcere”.

Il più felice, però, è Pippo Inzaghi. In primis perché si è goduto dalla tribuna l’esordio in Under 21 di Giovanni Fabbian e la seconda presenza di Niccolò Pierozzi. Entrambi sono diventati azzurrini proprio grazie alle prestazioni in amaranto. E poi perché entrambi hanno giocato solo pochi minuti (circa 15) non logorando la loro forma fisica in vista della sfida di venerdì a Genova.

“Sono – ha dichiarato Fabbian – felicissimo, ci tenevo davvero a esordire in questo stadio – le sue parole -. Inzaghi qui a Reggio mi ha dato l’opportunità di crescere”.

ITALIA-UCRAINA 3-1

MARCATORI: 19′ pt Lovato (I), 23′ st Kashchuk (U), 26′ e 37′ Colombo (I)

ITALIA: Turati; Lovato, Okoli, Pirola; Bellanova (32′ st Pierozzi), Bove (32′ st Fabbian), Ricci, Fagioli, Udogie; Cancellieri (24′ st Oristanio), Colombo (44′ st Mulattieri). A disp.: Caprile, Sorrentino, Parisi, Viti, Esposito, Casadei, Zapelli, Ruggeri, Baldanzi, Zanoli, Gallo, Carboni. All. Nicolato

UCRAINA: Nescheret; Liakh, Taloverov, Batahov, Vivcharenko; Mykhaylenko (24′ st Ocheretko), Brazhko; Kashchuk (24′ st Khlan), Kryskiv, Viunnyk (32′ st Nazarenko); Sikan (32′ st Kukharevych). A disp.: Kinareikin, Fesiun, Didyk, Zhelizko, Bilovar, Drambaiev, Rubchynskyi, Bol, Roman, Braharu. All. Rotan

ARBITRO: Theouli (Cipro). (Soteriou, Petrou; IV Cosso)

NOTE: ammoniti Batahov (U), Brazhko (U)