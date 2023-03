Il nuovo talento del calcio francese che deve scegliere tra Italia e Francia. Legame stretto con Reggio Calabria

Il paragone con Rabiot è quasi automatico, se si considera lo stile di gioco e le fattezze fisiche. Altri ritengono assomigli di più a Locatelli. In Francia lo considerano un talento emergente che, come spesso capita da quelle parti, è andato a farsi le ossa in un campionato del Nord Europa.

La storia di suo padre è purtroppo comune per il Sud Italia: emigrato in Francia, lì ha costruito la sua vita lavorativa e familiare. Buon per Rocco Ascone, centrocampista classe 2003 che deve scegliere se giocare per la Francia o per l’Italia. Attualmente gioca nella nazionale transalpina under 20 ed è compagno del calciatore della Reggina Warren Bondo. Ora gioca in prestito in Danimarca con la maglia del Nordsjælland

Suo padre è di Taurianova, in provincia di Reggio Calabria. A Lille ha aperto una pizzeria di successo ed ha sposato una donna francese che gli ha dato Rocco. In una recente intervista alla Gazzetta dello Sport il giovane calciatore ha dichiarato che non ha ancora ricevuto una chiamata dall’Italia, ma se dovesse averla penserebbe alla scelta da fare.

“Francia e Italia – ha spiegato – sono due nazionali super e sarebbe un onore poterle rappresentare: sceglierò al momento opportuno”.