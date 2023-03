Colomba: “Brutta serie negativa per la Reggina, fare i play off non sarebbe poco”

“Se ti fermi troppo le altre vincono e ti viene l’ansia: questo è successo al Cagliari e sta succedendo ora alla Reggina, che è entrata in una brutta serie negativa”.

Lo ha dichiarato Franco Colombo parlando in un’intervista rilasciata a L’Unione Sarda in vista della sfida tra due su ex squadre.

“Non è mai – ha spiegato – un campionato facile”.

Poi focus sugli obiettivi per entrambe le squadre, oggi appaiate. “Sia per la Reggina sia per il Cagliari – ha evidenziato – in questo momento l’obiettivo è cercare la miglior posizione possibile in ottica playoff, provando a evitare il turno preliminare. Il distacco dalla seconda è diventato abbastanza ampio, ma fare i playoff non è poco e chiudere in una buona posizione ti agevola».