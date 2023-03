Classifica stipendi Serie B: monte ingaggi stratosferico per il Genoa, seguono Parma,, Venezia e Cagliari. Reggina e Palermo da play off

Quanto spendono le squadre di Serie B per il monte ingaggi? Tanto, in base a quelli che sono stati i dati diffusi da TuttomodenaWeb che cita come fonte Trc.

Impressionante è la somma degli stipendi elargti dal Genoa, prossimo avversario della Reggina. I liguri spendono quasi 31 milioni di euro. Particolarmente alto è anche il dato del Parma, oggi lontano dalla vetta. I calciatori del Parma sommano emolumenti per 26 milioni.

Fa impressione che il Venezia, anche se retrocesso dalla A come il Genoa, si ritrovi a spendere quasi 21 milioni di euro e trovarsi in lotta per la salvezza. Come il Benevento al quinto posto che ne spende 18.

Seguono Pisa (16,5), Como (15,9) e proprio la Reggina (12.6). Gli amaranto sono all’ottavo posto.

Fa impressione il fatto che il Frosinone ,oggi dominatore assoluto del campionato, sia all’undicesimo posto per spesa complessiva. Ma anche il Sudtirol,tra le primissime, con soli 6 milioni di budget stipendi (metà della Reggina).

Nelle ultime posizioni, staccate, ci sono Cittadella e Cosenza.

Ecco la classifica: