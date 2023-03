Catanzaro promozione matematica ad un passo, va in archivio anche la pratica Monterosi

di Vittorio Pio

Il Catanzaro manda agli archivi anche la pratica Monterosi, con la speranza di non incontrarla mai più nella vita (con tutto il rispetto sportivo), e si prepara all’esodo previsto fra meno di 72 ore a Salerno, sede designata per il prossimo incontro che potrebbe rappresentare il primo, definitivo match-point. Approfittando dell’ennesimo pareggio a reti bianche del Crotone ad Andria, se domenica pomeriggio a Salerno (scelta giustamente in luogo di Agropoli) con tanto di mezza Italia giallorossa al seguito, il Catanzaro batterà il Gelbison, la certezza della tanto agognata promozione in serie B sarà matematica e da quel momento in poi (circa un mese), si giocherebbe solo per infrangere ulteriori record. Per il momento I numeri con cui le aquile hanno letteralmente ucciso il campionato in corso sono davvero imbarazzanti (beninteso per le avversarie): Ventisei vittorie per la squadra allenata da Mister Vivarini, con cinque pareggi e una sola sconfitta nella partita stregata di Viterbo. Dopo aver divorato un paio di occasioni con Biasci e Iemmello (incredibile topica a porta vuota per il capocannoniere del girone), il Catanzaro ha sbloccato il risultato al 43′ con l’ennesima proiezione offensiva di Scognamillo, anche oggi autore di una prestazione monstre a tutto campo, nella ripresa è stato Capitan Martinelli a raddoppiare, che rispondendo ai cori inneggianti alla B, ha sfoggiato una curiosa t-shirt precelebrativa dell’apoteosi finale, subito dopo aver segnato. A spegnere definitivamente le risicatissime speranze dei laziali, ci ha messo poi lo zampino Jari Vandeputte, il belga che a Catanzaro sta vivendo, come molti altri suoi compagni, la parte più importante della sua carriera. Per lui 30 presenze, 10 goal e ben 18 assist serviti a favore dei suoi compagni. Primato assoluto fra I campionati italiani di ogni categoria. Entusiasmo indescrivibile a Catanzaro: non c’è persona avulsa da questa sgroppata leggendaria, ma adesso I tifosi si stanno preparando all’ oceanica trasferta che li vedrà tutti uniti in Campania.