Caso Reggina: ipotesi deferimento e penalizzazione, l’indiscrezione di Tmw: “Primo incontro soddisfacente”

Pur trattandosi di una scadenza interlocutoria rispetto alle tappe ufficiali, quella di oggi era una scadenza importante per la Reggina e la questione relativa alla scadenza del 16 febbraio.

Il club, come è noto, non ha potuto pagare tasse e contributi per effetto dell’attesa verso la procedura di concordato. Tuttomercatoweb ha parlato dell’incontro tra il legale del club, avvocato Paolo Rodella, e la Procura Federale.

“Stando – si legge – a quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com il summit si è concluso in maniera soddisfacente nonostante sia probabile che il deferimento da parte degli organi di giustizia sportiva sia probabile che arrivi in virtù dei regolamento oggi in essere in FIGC”.

Il deferimento vedrà comunque il seguito di un processo sportivo (con i vari gradi di giudizio) in cui la Reggina potrà difendersi.