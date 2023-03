Caso Reggina e possibile penalizzazione, Cardona a Rai Sport: “Puntiamo a conti in regola”

C’è un ultimo step che separa la Reggina dall’allontanarsi definitivamente dal suo passato: l’omologa della ristrutturazione del debito da parte del Tribunale.

La società la attende e sa che da quel momento in avanti partirà un nuovo futuro. Aderire al Salva Aziende ha portato il club a non rispettare alcune scadenze, legate essenzialmente all’impossiibilità a erogare spese non essenziali alla continuità aziendale.

Sarà così fino a quando arriverà il pronunciamento del Tribunale e da quel momento in avanti partirà una nuova era. Nel frattempo il club amaranto fa i conti con i limiti di norme calcistiche che, essendo rimaste indietro rispetto alle norme civili, potrebbero costare una penalizzazione.

Del caso ne ha parlato anche Rai Sport. “Noi – ha spiegato Cardona – vogliamo semplicemenente avere una società che sia sostenibile, che psosa avere dei conti in regola e che possa programmare un futuro certo che possa fare calcio”.

Nel corso del servizio si è parlato anche di Felice Saladini, imprenditore che opera anche a Piazza Affari e con un fatturato da 100 milioni con la sua azienda.