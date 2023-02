Serie C – Catanzaro, sono finiti gli aggettivi: giallorossi ancora super. Tutti i risultati e la nuova classifica

di Vittorio Pio –

Ormai per il Catanzaro si è a corto di superlativi, più che di semplici aggettivi. Anche oggi contro la pur ostica Fidelis Andria non c’è stata storia. Il tabellino riporta 4 gol a zero a favore dei padroni di casa, ma se il risultato fosse stato più pesante (sono state almeno altrettante le palle goal non concretizzate), nessuno avrebbe potuto eccepire nulla. Per gli uomini di Vivarini si è trattata della 14esima vittoria consecutiva in casa che costituisce anche il 26esimo risultato utile consecutivo, un record eguagliato (al momento) anche questo. Il Mister abbruzzese si è messo così al passo di un’altra bella formazione giallorossa, quella guidata da Gaetano Auteri, che nella stagione2009-10 aveva pur fatto sognare la tifoseria. Oggi come sempre sono bastati una decina di minuti ai padroni di casa per prendere la misure ai malcapitati avversari riportando nei marcatori Scognamillo, autore dell’ennesima prestazione positiva sia in fase di interdizione che di proiezione offensiva, di un fenomenale Iemmello, che si avvia a festeggiare la sua migliore stagione in carriera con una doppietta perentoria (il primo gol su rigore per poi ribadire la sua micidiale efficacia con un destro dal limite), e Cianci, ormai beniamino del pubblico per la sua grinta e generosità, che ha inseguito e centrato il goal personale su un marchiano errore del portiere avversario. Si è visto proprio un calcio champagne, che probabilmente metterebbe in difficoltà almeno la metà delle squadre della categoria superiore con delle prestazioni monstre da parte di Vandeputte e Pontisso, oltre che dei già citati marcatori. Il centrocampista friulano in particolare è apparso completamente a suo agio nel ruolo di ago della bilancia di quasi tutte le palle decisive giocate dal Catanzaro con una prestazione a cui è mancato solo il goal personale (mancato di un soffio peraltro), giocando sempre a testa alta, a totale servizio dei suoi compagni con una concezione del gioco da sviluppare di grande eleganza ed efficacia. Lui stesso lo ha poi ribadito in conferenza stampa: “Abbiamo disputato un’altra partita dove la nostra concentrazione e voglia di mantenere uno standard elevato di gioco ha fatto la differenza, anche se l’avversario è stato ostico. Io seguo i dettami del Mister e sono molto contento di portare il mio contributo per questo grande campionato che stiamo disputando. Mi trovo benissimo qui: Catanzaro è una piazza importante, con un ottimo ambiente ed una società organizzatissima. Giocare al Ceravolo poi è speciale, per il grande seguito della nostra tifoseria che ci trasferisce un entusiasmo incredibile. Adesso ci riposiamo, domani attenderemo con ansia il risultato del Crotone che sarà impegnato ad Avellino da una partita in cui non troverà di certo un ambiente favorevole, per poi riprendere la preparazione della nostra prossima partita perchè noi battiamo solo il nostro sentiero.”



