Reggina-Pisa: gli amaranto non hanno mai vinto con l’arbitro designato

Per mettere in archivio gli errori da matita rossa che hanno condizionato le ultime partite della Reggina, la classe arbitrale si affida a Federico La Penna. Ci si aspetta una direzione di gara senza sbavature che possano ancora una volta condizionare le partite della Reggina.

Il trentanovenne arbitro di Roma ha già diretto 2 partite in Serie A e 4 in B in questa stagione. Lo si può considerare un arbitro esperto, considerata la mole di gettoni di presenza nelle due maggiori cartegorie nazionali.

Tra i match che hanno avuto la sua direzione in stagione c’è anche Cagliari-Reggina, finita 1-1. Si è trattato, tra l’altro, del primo punto conquistato in una gara con La Penna dalla Reggina.

I precedenti meno recenti risalgono addirittura alle stagioni 2013-2014 (1-2 al Granillo con il Cesena) e 2012-2013 (ko 1-0 a Terni e 0-1 a Lanciano). Nenche il Pisa, a dire la verità, ha mai vinto con La Penna. L’ultimo precedente del 18 agosto 2019, quando i nerazzurri persero 3-0 in casa con il Bologna in Coppa Italia. Poi due 0-0: uno in B con il Carpi in casa nel 2017 e in Serie C in casa della Pro Vercelli, addirittura nel 2011.