Reggina, l’amarezza di Inzaghi e la certezza: “I risultati arriveranno”

Ancora una sconfitta per la Reggina. La quarta consecutiva. Un momento negativo per la squadra di Pippo Inzaghi che a Cittadella ha subito una clamorosa rimonta (da 0-2 a 3-2).

Il tecnico aveva parlato ai microfoni di Sky Sport prima della sfida con il Cittadella.

“È normale – ha evidenziato – che quando non arrivano i risultati cresce l’amarezza”.

La Reggina avrà le sue colpe ed i suoi limiti ma nulla sembra girare per il verso giusto. “Ci sono momenti – ha evidenziato il tecnico nelle dichiarazioni riprese da Tuttomercatoweb- dove non sei fortunato ma con il lavoro e la prestazione alla lunga i risultati arriveranno, come nel girone d’andata. La nostra forza è il gruppo, ci mancano giocatori importanti, ma abbiamo una buona panchina. Abbiamo un’ottima classifica, il risultato arriverà. Dobbiamo lottare su ogni palla”.

Dichiarazioni che, di fatto, restano utili anche nel post.