Reggina: Bondo può debuttare subito, il Monza lo ha pagato tanto. Ecco le sue giocate (VIDEO)

Fabbian è squalificato, Hernani in forte dubbio. Obi sarà fermo a lungo (andrà fuori lista). La Reggina è in vera e propria emergenza a centrocampo. Questo significa che, contro il Palermo, restano tre opzioni per completare il settore nevralgico.

La prima è schierare Liotti mezzaala sinistra con Majer schierato sul centrodestra e Crisetig davanti la difesa. Lo sloveno, però, ha sempre agito a sinistra.

La seconda è fare giocare Lombardi titolare, ma Inzaghi lo ha utilizzato poco.

La terza è gettare subito nella mischia Warren Bondo. Il suo acquisto è un po’ passato in sordina. Si tratta, però, di un calciatore che gioca titolare nella Nazionale Under 20 della scuola calcistica attualmente più fiorente del mondo: quella francese. Già 5 presenze per lui che, in realtà, 20 li compirà soltanto tra 8 mesi (ne ha 19 di fatto). Nell’under 19 era un titolare fisso e ha giocato l’Europeo di categoria.

Centrocampista di piede destro, forte fisicamente e abile nelle due fasi, ricorda proprio Obi. Il Monza lo ha pagato quasi un milione di euro e gli ha fatto firmare un accordo fino al 2025.

Detiene il record del più giovane calciatore ad aver mai firmato un contratto professionistico con il Nancy, dove è cresciuto. A 17 anni (24 novembre 2020) il suo esordio in prima squadra. Ha alle spalle già due stagioni da calciatore di prima squadra nella Ligue 2 francese e 5 in Coppa di Francia.