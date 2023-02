Palermo-Reggina, Inzaghi: “Preso gol da polli. Arbitro? Sono veramente stufo”

“Sono deluso perché abbiamo approcciato bene la partita. Abbiamo avuto il 60% di possesso palla, abbiamo battuto 8 angoli a 2. Dobbiamo svegliarci perché non possiamo fare certi errori”.

Pippo Inzaghi, al termine di Palermo-Reggina, non ha nascosto la sua delusione per l’ennesima sconfitta immeritata subita dagli amaranto.

Alla Reggina manca un rigore per un intervento su Gagliolo, su cui l’arbitro non è stato chiamato a rivedere l’azione al Var. Cosa che, invece, è accaduta per un intervento su Soleri (rigore poi fallito da Tutino).

“Sono stufo – ha evidenziato il tecnico – perché è il sesto o settimo episodio a nostro sfavore.Non voglio dare alibi ai miei giocatori, ma sono veramente stufo perché c’era un rigore su Gagliolo netto. Quello a nostro sfavore l’hanno visto. Al momento gli errori non si stanno compensando. Siamo la Reggina, una società appena nata, ma vogliamo rispetto. Il guardalinee non mi guardava neanche in faccia, non accetto certi atteggiamenti”.

“L’andamento – ha concluso l’allenatore – del match è stato condizionato da errori nostri e anche da quelli di qualche altro. Siamo in una posizione che non era preventivabile, adesso andiamo avanti”.