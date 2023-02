Palermo-Reggina: Inzaghi fa la conta degli indisponibili, la situazione

La prossima fermata del campionato della Reggina si chiama Palermo. Una sfida affascinante per la storia di una classica del calcio meridionale, ma anche per la posta in palio.

I rosanero, protagonisti di un calciomercato scintillante, proveranno a rilanciare le loro ambizioni play off. Gli amaranto devono dimostrare che qualche passaggio a vuoto è da considerare solo episodico.

Pippo Inzaghi non affronterà la sfida al meglio delle possibilità della sua squadra. L’enfat prodige e capocannoniere della squadra Giovanni Fabbian sarà fermo per squalifica. Se si considera che, al momento, Hernani è in dubbio, si chiarisce quanto emergenziale sia il quadro a centrocampo.

Tornerà Majer e Crisetig a Bolzano non ha demeritato, ma c’è l’incognita sul terzo nome. Bondo è appena arrivato, Liotti potrebbe tornare ad essere preso in considerazione come mezzala sinistra e c’è Lombardi, poco utilizzato fin qui dall’allenatore.

Non saranno sicuramente della partita Camporese e Ricci, entrambi sono fermi per infortunio. Sono out, ma non è una novità, anche Obi e Galabinov, che sarà disponibile verso la fine di febbraio.