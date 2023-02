Palermo-Reggina, biglietti venduti: prevendita boom, ancora attesa per i tifosi amaranto

Ci sono voluti diveris giorni affinché la prevendita di Palermo-Reggina venisse sbloccata, almeno per i sostenitori rosanero. L’attesa è stata una sorta di tappo che ha provato, invano, a contenere l’entusiamso dei sostenitori siciliani. La squadra di Corini è reduce da otto risultati utili, ha condotto un calciomercato di gennaio esaltante, ha fatto ingresso nella posizione play off e sogna.

Lo fa già adesso, benché il futuro sia destinato ad essere comunque importante per chi ha alle spalle gli arabi del City Group. Se, però, sarà possibile anticipare i tempi di un ritorno in Serie A, tanto meglio. Proprio per questo nell’aria del capoluogo siciliano si avverte la capitale importanza della sfida con la Reggina.

Lo si percepisce dal dato dei biglieti venduti. Secondo, infatti, quanto riporta MediaGol si è già arrivati a quota 4.000 in pochissime ore. Il numero diventa esaltante se si consdiera che i rosanero possono contare su oltre 11.000 abbonati. La somma, quando ancora mancano tre giorni alla sfida, è destinata a crescere ulteriormente.

Si attendono, invece, novità per quel che riguarda i tifosi ospiti. I disordini dell’andata e i rapporti ormai tesi tra due tifoserie ex gemellate lasciano immaginare che saranno previste restrizioni. Sarà da valutare quali potranno essere, ma nel frattempo si attende ancora lo sblocco della vendita per i sostenitori amarnato.