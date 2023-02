Palermo-Reggina, Liotti: “Il secondo gol ci ha tagliato le gambe, pensiamo a sabato”

“Dispiace perché abbiamo preso subito gol a freddo nel secondo tempo. Abbiamo reagito, abbiamo trovato il pareggio e cercavamo di vincerla. Il secondo gol ci ha tagliato le gambe. Dobbiamo continuare sulla nostra strada e pensare alla partita di sabato”.

Così Daniele Liotti al termine di Palermo-Reggina ha commentato il ko degli amaranto.

Per lui un ritorno dal primo minuto. “A prescindere – ha dichiarato – se da titolare o subentrato, cerco di farmi sempre trovare pronto. Mi dispiace perché non siamo riusciti a portare a un risultato positivo in campo”.

“Ci è dispiaciuto – ha concluso – che non ci siano stati i nostri tifosi. Il pubblico ci ha sempre sostenuto e vedere lo stadio con i nostri tifosi ci sarebbe stato d’aiuto.