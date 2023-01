(VIDEO) Buon Compleanno Reggina! Il video di auguri del club ha un protagonista d’eccezione

109 anni per la Reggina in questo 11 gennaio 2023. Il club, attraverso i suoi canali social, ha voluto omaggiare la lunghissima storia amaranto. Lo ha fatto un con’emozionate clip, in cui il protagonista è l’attore reggino Alessio Praticò.

Noto al grande pubblico per tante parti recitate in produzioni cinematografici e televisivi di successo. Di recente in una scena

della serie Boris 4 ha anche urlato un “Forza Reggina” che è già un cult.

Quella era solo una battuta del copione, ma lui è un vero tifoso amaranto da sempre.