Verso Reggina-Ternana: problemi per Santander e Canotto. Inzaghi dirà di più sulle loro condizioni

Vigilia di campionato per la Reggina. Sabato al Granillo arriverà la Ternana e c’è necessità di riscattare il ko subito ad opera della Spal. Ci sono dei problemi per Pippo Inzaghi. Recuperato Menez sull’out di destra, il tecnico deve fare i conti con i problemi fisici di Canotto e Santander.

I due hanno avuto un problema di origine traumatico, nel senso che è stato frutto di circostanze precise in allenamento. Dovrebbe trattarsi delle conseguenze di distorsioni che non generano problemi nel lungo termine, ma li hanno già creati in settimana. Quantomeno nella preparazione alla sfida.

L’idea è che il centravanti abbia più chances di recuperare, benché fosse candidato già da prima a giocare solo uno spezzone di partita. Certo è che, proprio mentre e ancora una volta si trovava sulla via di recupero, arriva un impedimento episodico a complicare le cose.

Sarà Inzaghi a dire qualcosa in più sulla condizione dei due.