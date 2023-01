La Reggina comunica di aver ceduto il diritto alle prestazioni sportive di Federico Giraudo all’Associazione Sportiva Cittadella. L’accordo è stato raggiunto sulla base del prestito con diritto di riscatto, fino al 30 giugno 2024. Contestualmente, si rende noto che al calciatore è stato prolungato il contratto al 30 giugno 2025.

A Federico i ringraziamenti del club per l’impegno profuso in questo anno con la maglia amaranto ed un grande in bocca al lupo per il prosieguo della stagione.