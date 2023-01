Sudtirol-Reggina, le probabili formazioni

Torna la Serie B con la quarta giornata di ritorno. Appuntamento complicato per la Reggina che va a fare visita al Sudtirol. La squadra di Pierpaolo Bisoli è in piena zona play off e da quando si è insediato l’allenatore romagnolo ha un ruolino di marcia da terza della classe. Ha conquistato, infatti, solo un punto in meno degli amaranto di Pippo Inzaghi.

Nella Reggina c’è un solo dubbio: Gori o Menez? L’attaccante ha fatto bene con la Ternana, il francese è un elemento cardine e rientra dalla squalifica. Non ci sarà lo squalificato Majer, con Crisetig al suo posto.

Ecco le probabili formazioni:

SUDTIROL (4-4-1-1): Poluzzi; Curto, Zaro, Masiello, Celli; De Col, Tait, Fiordilino, Casiraghi; Rover; Odogwu. All. Bisoli

REGGINA (4-3-3): Contini; Pierozzi, Cionek, Gagliolo, Di Chiara; Fabbian, Crisetig, Hernani; Canotto, Gori, Rivas. Allenatore: Inzaghi.

Fischio d’inizio alle ore 14.