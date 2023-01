Serie B: Genoa a rischio penalizzazione e il precedente della Reggina, il punto

Il Genoa è a rischio penalizzazione per presunti mancati pagamenti delle pendenze fiscali che andavano saltate entro il 16 dicembre. Un’inadempienza che, se confermata, di fatto equiparerebbe la situazione a quella che ha riguardato la Reggina nella passata stagione. Agli amaranto costò due punti decurtati dalla graduatoria.

La società dello Stretto , a metà febbraio, non pagò il dovuto. La situazione venne spiegata con l’impossibilità ad operare transazioni per effetto dei problemi di salute dell’allora massimo dirigente.

Il Secolo XIX giornale di Genoa riporta un virglettato che fa capo al club ligure che recita: “Nessuna difficoltà economica, chiariremo tutto”.

I fatti sono due: la prima è che non ci sarebbero problematiche di natura finanziaria e non c’è da sorpendersi considerato il fondo miliardario che c’è alle spalle del Genoa.

L’altra è che non c’è una smentita rispetto alla problematica. Lo stesso quotidiano sottolinea come siano partiti le indagini della Procura della Figc rispetto al presunto mancato pagamento dell’Irpef.

Il club ligure avrebbe rateizzato debiti (fiscali e previdenziali) per oltre 100 milioni. Il Genoa, tra contributi e tasse, avrebbe dovuto versare 2,2 milioni di euro entro il 16 dicembre. Questa operazione sarebbe finita in una transazione su cui le autorità calcistiche vogliono vederci chiaro su segnalazione della Covisoc. Quest’ultima secondo, quanto spiega Il Secolo XIX, non avrebbe ritenuto sufficienti i chiarimenti offerti dal club.

In sostanza il Genoa non avrebbe alcun tipo di difficoltà economica, ma potrebbe essere sanzionato qualora non si ritenesse corretta (ai fini del regolamento calcistico) la procedura di ristrutturazione del debito per quel che riguarda le scadenze del 16 dicembre.