Salernitana: dopo l’esonero di Nicola si cerca tra gli allenatori svincolati, c’è anche un ex Reggina

Davide Nicola non è più l’allenatore della Salernitana. La sconfitta subita dai granata a Bergamo ha del clamoroso: 8-2 il punetggio finale rimediato contro l’Atalanta. Si è trattato del picco di un periodo negativo che parla di due punti in otto partite. Si è aperta, quindi, la caccia al nome del sostituto a livello mediatico, quantomeno nella ricerca dei nomi che potrebbero essere quelli giusti per la situazioni granata.

Lista degli allenatori svincolati, chi per la Salernitana?

Quella dei granata resta una situazione appetibile pre un tecnico. Sono, infatti, ancora nove i punti di vantaggio sulla zona retrocessione, benché il trend abbia convinto la società a voltare pagina. Oggi sono diversi i nomi che si fanno per raccogliere l’eredità di Davide Nicola. Beppe Iachini sarebbe il favorito. Tuttavia, sullo sfondo ci sarebbero Roberto D’Aversa e una pista più difficile che conduce ad un ex Reggina.

Il riferimento è a Walter Mazzarri. Si fa, inoltre, strada l’ipotesi che quantomeno nella prima partita possa guidare la squadra Stefano Colantuono. Il tecnico è da tempo organico al club del patron Iervolino, in qualità di responsabile del settore giovanile.

Si attendono, adesso, sviluppi.