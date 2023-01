Reggina, Inzaghi porta Reggio Calabria anche sul Corriere dalla Sera: “La gente mi apprezza perché do tutto, Serie A? Proviamoci, senza assilli”

Una pagina intera dedicata a Pippo Inzaghi, in cu si parla anche di Reggio Calabria e della Reggina. Un modo diverso rispetto a quelli più comuni in cui anche il Corriere della Sera si trova a parlare della città dello Stretto, spesso interessata da vicende che, a livello mediatico, superano l’interesse per la bellezza dei suoi paesaggi.

L’articolo dedicato al tecnico si apre proprio con uno scorcio in cui si parla del lungomare e del fatto che lui, ogni mattina, spinga il passeggino del figlio sulla via più famosa della città.

“Sullo sfondo – si legge – dall’altra parte del mare, l’Etna innevato sembra essere lì a ricordare l’obiettivo da raggiungere: lontano, ma possibile”. Poi parte il focus sul calcio, in cui si parla del club amaranto e di tutti gli scenari che riguardnao lo sport più seguito a livello nazionale.

Tre Inzaghi e reggini in poco tempo si è creato un rapporto speciale. “Credo che di me – ha spiegato l’allenatore – la gente apprezzi il fatto che do sempre tutto me stesso, che non fingo. Mi nutro dell’affetto della gente, amo il calcio, in qualunque e in qualunque categoria. Da bambino andavo a vedere il Piacenza in curva con papà, che poi ci portava nell’antistadio del Garilli a chiedere gli autografi. Una passione per il gioco che si vede e che trasmetto. La gente lo sente, credo”.

Quando si era iniziato ad ipotizzare che Inzaghi potesse sedere sulla panchina della Reggina erano in pochi a crederci.

“Era – ha spiegato l’allenatore – una scommessa difficile, tanti consigliavano di non venire a Reggio, la svolta è stata la telefonata del presidente Cardona e il gesto del proprietario Felice Saladini”.

Il riferimento è all’ormai celeberrima missione iberica del patron, volato fino a Formentera per convincere personalmente l’ex bomber del Milano e della Nazionale.

“Amo – ha spiegato l’allentaore – le piazze del Sud, quello che abbiamo fatto nel girone d’andata è stato bello. Siamo passati da un quasi fallimento, all’arrivo di Saladini, alla costruzione della squadra insieme al ds Taibi, alla posizione di adesso. C’è orgoglio, ma dobbiamo finire il lavoro nel girone di ritorno”.

La Reggina sta bruciando le tappe verso una meta che non era quella prevista per la stagione in corso. “Quando ho accetato la Reggina – ha spiegato Inzaghi – pensavo a un progetto triennale, adesso non dobbiamo avere le pressioni delle squadre costruite per vincere. Ma se abbiamo fatto 11 vittorie significa che qualcosa di importante c’è. Nel ritorno a marzo-aprile vedremo dove saremo e lì ci daremo un obiettivo, ma senza assilli. Dobbiamo farci trovare pronti. C’è la squadra, c’è la società, c’è il pubblico. Proviamoci”.