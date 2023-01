Reggina in ansia per Canotto, Inzaghi è anche senza Menez: ma le soluzioni ci sono

Inutile fare dei giri di parole: la Reggina contro la Ternana rischia seriamente di fare a meno di Menez e Canotto. Il primo sarà sicuramente assente per via della squalifica. L’altro ha un problema non grave, ma che sta rendendo problematica la sua settimana di preparazione.

Inzaghi potrebbre scegliere di non rischiarlo, considerato che il campionato è lungo e non ha senso complicare situazioni che potrebbero essere superate in pochi giorni. Qualora la Reggina dovesse presentarsi anche senza l’esterno, avrebbe due elementi cardine del progetto tecnico da sostituire.

Ci sono pochi dubbi sul fatto che a guidare l’attacco, al posto del francese come falso nueve, ci sarà Gabriele Gori. L’attaccante è favorito perché è in condizioni migliori di Federico Santander. Il paraguagio, in attesa della condizione migliore, può tornare utile a gara in corso.

Senza Canotto, invece, ci sarebbero tre opzioni per la sostituzione. Quella naturale sarebbe l’utilizzo di Ricci. Ma ci sono almeno altre due ipotesi: la prima è la possibilità di utilizzare Bouah basso in difesa e Pierozzi esterno alto a destra. L’altra ancora sarebbe la scelta di impiegare Cicerelli, benché sarebbe da valutare su quale fascia verrebbe impiegato.

Il match con la Ternana si avvicina.