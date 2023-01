Reggina: il club finisce sul “Corriere della Sera”, l’operazione “riabilitazione dell’immagine” prosegue con successo

“Legalità“. Era la strana parola associata al calcio che era stata spessa menzionata dai vertici della Reggina quando iniziava il nuovo corso. Un termine non usato a caso, ma veniva messo in rilievo pochi giorno dopo il ciclone giudizario che aveva travolto, seppur di striscio, la storia del club.

Il salvataggio estivo ha portato in dote la volontà di fare della squadra una sorta di vessillo per una città ed una regione, la cui immagine è spesso violentata da situazioni che poco hanno a che vedere con la legalità.

E la nuova Reggina ha fatto di tutto affinché ciò avvenga. A partire dalla direzione intrapresa da Felice Saladini, che ha scelto Marcello Cardona come presidente. Un reggino, un uomo di calcio con il suo passato da arbitro, ma anche e soprattutto un uomo dello Stato a garanzia del progetto.

Una linea che ha trovato riscontro anche in progetti concreti. L’ultima è una sperimentazione nazionale che vede la Reggina pioniera in Italia. Ne parla il Corriere della Sera, dando spazio all’iniziativa.

Il club amaranto, attraverso un protocollo con la Procura dei Minori e la Prefettura di Reggio Calabria, sarà parte integrante dei progetto rieducazione degli under 18 detenuti.

La Reggina sarà la sede in cui saranno prestate attività di volontariato e tirocini lavorativi, che saranno l’inizio del riscatto per molti giovanissimi con precedenti. Si legge sul Corriere della Sera: “La Reggina, seconda in classifica nel campionato di B, guidata da Pippo Inzaghi, con il sogno di essere promossa in A, ha già vinto, però, la classifica dell’etica e della morale, proprio sottoscrivendo il principio innovativo che lega le sue attività al recupero dei minori a rischio”.