Reggina, Camporese: “Con la Spal incidente di percorso, pensiamo alla Ternana. Dobbiamo essere più cattivi sotto porta”

“La sconfitta è stata amara, perché ci giocavamo tre punti importanti. Purtorppo queste sconfitte in cui l’avversario crea poco e tu non la butti dentro ti devono fare salire la cattiveria per cercare di fare risultato sabato”.

Così Michele Camporese, difensore della Reggina, è tornato sulla sconfitta immeritata subita contro la Spal da parte degli amaranto. Ne ha parlato in un’intervista rilasciata a Radio Antenna Febea.

La Reggina ha perso due partite casalinghe contro avversari di bassa classifica ed in difficoltà, Spal e Perugia. Secondo il calciatore di Pippo Inzaghi le gare non sono comparabili al 100%.

“Non è – ha evidenziato – stata una partita simile a quella con il Perugia. Somiglia di più a quella persa contro il Modena, con mezzo tiro in porta da parte degli avversari. Dobbiamo alzare il livello della cattiveria agonistica, evitando di essere leggerini quando è il momento di buttarla dentro. Quando non fai gol c’è sempre il rischio che una mezza azione avversaria ti porti a subirlo. Il portiere loro si è superato, ha fatto due o tre parte di livello. Ho visto una squadra che ha creato. La Serie B la faccio da anni e so che sempre quelle davanti incappano in incidenti. Arriva davanti chi sbaglia di meno. A Como magari hai avuto fortuna perché abbiamo vinto senza meritarlo fino in fondo, con la Spal è andata al contrario. Alla lunga, però, i valori vengono fuori”.

“Abbiamo – ha concluso – avuto difficoltà nel buttarla dentro con la Spal, ma siamo uno dei migliori attacchi ed una delle migliori difese. Per noi è stato un incidente di percorso, adesso pensiamo alla Ternana. Dobbiamo continuare a fare quello che stiamo facendo, provando a metterci sempre qualcosa in più”.

La Reggina contro la Spal è sembrata meno brillante delle sue migliori giornate: “Siamo stati un po’ più prevedibili, ma dipende da come giocano gli altri. Se gli avversari stanno dietro la linea la palla può essere così. Se ti affrontano a viso aperto, le cose cambiano. Non credo ci sia un problema di brillantezza, anche perché veniamo da una partita dove abbiamo perso con trenta tiri in porta a uno. Le valutazioni generali sono da fare su due o tre partite. Non mi è parso che, da parte nostra, ci sia stata una gamba pesante rispetto agli avversari”.

Con la squalifa di Menez la Reggina dovrà iniziare a pensare a come sostituirlo. “Per ora – ha evidenziato Camporese – abbiamo fatto solo carichi di lavoro. Da giovedì inizieremo a preparare nello specifico la partita. Non credo le assenze ci faranno cambiare molto”.

Gli amaranto aspettano Galabinov. “Sta facendo – ha rivelato l’ex Cosenza – il suo percorso, viene da un problema importante. Ha bisogno di allenamenti, minutaggio e ritmo partita, considerata la sua grande stazza”.