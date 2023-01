Mercato Reggina, Taibi: “Si sentono nomi fuori portata, al primo posto c’è la sostenibilità del club” (VIDEO)

“Siamo oltre le aspettative. Dobbiamo comunque sostenere la strada della sostenibilità. Penso che la classifica ci sta dando un risultato importante. Ed è giusto che i tifosi sognino, ma ci sono squadre attrezzate per vincere il campionato. Il nostro è un progetto è triennale, anche se siamo avanti. La strada dobbiamo percorrererla con senso di responsabilità”.

Sono le parole con cui Massimo Taibi ha parlato del mercato della Reggina.

Rafforzaare la squadra senza fare danni non sarà facile, soprattutto senza perdere di vista l’obiettivo primario.

“Dobbiamo – ha spiegato – portare avanti la sostenibilità del club. Devo essere oculato e attento nelle scelte”.

La Reggina, in questi giorni, è stata associatia a diversi nomi di spessore. “Si sentono – ha spiegato il direttore sportivo – dei nomi, ma sono fuori dalla portata di una scoietà che vuole mantenere costi sensibili. Se possiamo interverremo. Sento parlare di attaccanti, ma ne abbiamo già due forti e che si stanno riprendendo. Per sostituirli devi fare qualcosa di impossibile e non è detto che possano fare più dei nostri”.

“Abbiamo – ha concluso il ds – individuato un paio di situazioni che stiamo portando avanti. Con questi due calciatori non miniamo alla sostenibilità del club e dopo di che andremo a cavalcare l’onda di questa squadra che sta facendo un lavoro straordinario. Dobbiamo essere pronto a tutto”.