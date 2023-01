Ex Reggina: nuova avventura per Nino Barillà? Le ultime dal calciomercato

Fa parte di quella stessa nidiata di calciatori reggini “made in Sant’Agata” che ha fatto carriera fino a giocare stabilmente in Serie A. La stessa di cui fa parte, ad esempio, anche Nicolas Viola, in odore di ritorno a Reggio Calabria.

Nino Barillà, con un anno in più rispetto al centrocampista di Taurianova, potrebbe presto iniziare un’avventura lontano dalla città dello Stretto. Il mancino, fermo dall’estate dopo l’addio all’Alessandria, potrebbe infatti andare a giocare in Serie C.

In base alle ultime notizie di calciomercato si starebbe concretizzando un discorso che lo riguarda e che lo vedrebbe andare in prova all’Imolese. Si tratta verosimilmente di uno scrupolo per verificare le sue condizioni fisiche dopo una lunga inattività, considerato che il livello della categoria e del calciatore regalano pochi dubbi sulla bontà dell’ingaggio.

Secondo quanto riferisce Tuttomercaweb i discorsi potrebbero addirittura chiudersi nella giornata di mercoledì quando Barillà potrebbe diventare un calciatore dall’Imolese.