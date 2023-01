Calciomercato Serie B: primo colpo del Cagliari, parte l’effetto a catena: le ultime su Reggina, Cosenza, Genoa e Ternana

Si è detto che il calciomercato di Serie B sia partito, come al solito, in modalità diesel. Qualche colpo, però, inizia ad arrivare anche dalle big. Il Cagliari, ad esempio, ha preso Azzi dal Modena. Un superacquisto quello del brasiliano per i sardi che rafforzano la loro corsia sinistra di sinistra. Il calciatore è stato prelevato dal Modena e per il ’94 c’è un contratto fino al 2025.

La mossa aprirà la strada ad altre trattative di mercato. Il Modena, ad esempio, ha bisogno di un terzino sinistro. La Reggina ne ha due che giocano poco, cioè Liotti e Giraudo. Gli emiliani busseranno alla porta amaranto, ma servirà un’offerta molto convincente per privarsi dei due calciatori che hanno un forte legame con la squdara e la maglia amaranto. E anche il Palermo, persa la cors ad Azzi, si tufferà nella caccia ad un terzino sinistro. Si fa l’ipotesi di Martella della Ternana.

A Cagliari, invece, si assottiglia lo spazio per Barreca. Quest’ultimo potrebbe finire al Cosenza, molto attivo nel tentativo di raddrizzare una situazione di classifica non facile. I sardi sembrano aver mollato la presa. Nicolas Viola partirà nel momento in cui dovesse arrivare uno tra i centrocampisti finiti nel mirino deei rossoblu e la Reggina già lo aspetta.

Gli amaranto cercano sempre, tra gli altri, una punta. Piace La Mantia, ma devono valutare l’evolversi di un possibile scambio tra la Spal ed il Parma che coinvolgerebbe Tutino. Attenzione, però, perché i ducali hanno anche Inglese che potrebbe cercare una nuova sistemazione.

Il Benevento aspetta l’offerta giusta per cedere Forte. L’assegno a sei zeri potrebbe arrivare da Frosinone, con una cfira da reinvestire eventualmente per arrivare a Massimo Coda.

Qualora il Genoa lo cedesse, sarebbe interessante capire come i rossoblu si muoverebbero per rimpiazzarlo. L’eventualità, però, sembra essere sempre più lontana, per effetto di una permanenza dell’attaccante sempre più probabile all’ombra della Laterna. Presunti dissidisi o malcontenti, semmai ci fossero stati, sarebbero totalmente rientrrati.

Spal e Ascoli potrebbero scambiarsi i centrocampisti Proia e Buchel.