Calciomercato, Serie B – Intrigo Cagliari-Spal, Palermo ancora protagonista. Le mosse di Pisa, Bari, Reggina e Genoa

Radja Nainggolan potrebbe andare al Cagliari, ma non solo. Lo svela la Gazzetta dello Sport. Il belga avrebbe ricevuto una chiamata da Ferrara, dove sarebbe pronto ad accoglierlo il suo ex compagno alla Roma Daniele De Rossi. In tutti i casi resta sempre la questione ingaggio, che per una squadra di Serie B resta alto. I prossimi giorni sveleranno se l’ex interista, oggi all’Anversa, diventerà un calciatore del campionato cadetto.

A Ferrara non arriverà Buchel, mentre Proia è stato ceduto all’Ascoli. Da Lecce arrivano a Brescia Pablo Rodriguez e Bjorkengren. L’Ascoli vuole Asencio del Cittadella per l’attacco, mentre il Pisa continua ad avere la punta Moreo delle rondinelle come obiettivo.

Calcioemercato: il Palermo ancora protagonista

Il Palermo ha già acquistato Tutino dal Parma e attende Verre. I rosanero, però, non vogliono fermarsi. I siciiani vorrebbero prevalere, sempre dalla Sampdoria, Nicola Murru e Medhi Leris. Uno è un terzino sinistro, l’altro un esterno d’attacco. occorrerà convincerli a scendere di categoria e liberare caselle over, considerato che i 18 slot sono già “full”.

Il Genoa vuole la Serie A a tutti i costi. Per farlo non lascerà nulla al caso. A partire dalla volontà di potenziare l’attacco. Si cercano un giovane che abbia fatto già bene in Serie B e un attaccante che elevi il livello qualitativo del reparto. Demba Seck del Torino, l’anno scorso grande protagonista nella Spal, resta un’ipotesi, come lo sarebbe anche Kevin Lasagna. L’attaccante milita oggi nell’Hellas Verona, in Serie A.

Il Bari per innalzare la consistenza del suo organico aveva pensato a Mattia Valoti, che trova poco spazio a Monza. Il gol segnato in Coppa Italia contribuisce a rendere l’operazione ancora più difficile di quanto non sembrasse. Tuttavia, c’è aspettarsi che il sodalizio pugliese aspetti il momento opportuno per piazzare almeno un colpo importante per giocarsi fino alla fine la promozione in massima serie.

Calciomercato Reggina: possibili colpi in coda

Quello che vorrebbe fare anche la Reggina. Gli amaranto, dopo i problemi estivi, non possono investire a cuor leggero, per questioni di contingenza e non per mancanza di volontà o disponibilità della società. La società opererà in nome della sostenibilità e per questo obiettivo è necessario anche operare delle cessioni. Quella di Giuseppe Loiacono è un’eventualità abbastanza probabile. Il capitano non trova spazio ed è molto richiesto in Serie C, dove potrebbe trovare un contratto più lungo di quello che ha con il club amaranto.

Attenzione, inoltre, alle richieste per Giraudo. Il calciatore rinnoverà il contratto, perché si legato a Reggio e la Reggina punta su di lui. Qualora, però, dovesse arrivare una richiesta che potrebbe permettergli di giocare con maggiore continuità in Serie B, tutte le parti valuteranno l’opportunità. Non si andrebbe oltre un prestito. Tuttomercatoweb ha parlato dell’interesse del Cosenza.

La Reggina, proprio come il Bari, potrebbe riuscire a trovare i margini per qualche acquisto importante in chiusura di sessione.