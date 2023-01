Calciomercato Serie B, grandi firme: Reggina in stand by, colpo Spal. Bari, Genoa, Parma, Palermo, Pisa e Brescia e Cagliari pronte a muoversi

Proseguono le trattative di calciomercato per il campionato di Serie B. La seconda forza del torneo, cioè la Reggina, è al momento in stand by. La proprietà avrebbe voluto investire, ma ci sono una serie di impedimenti di natura amministativa. Per rispettare l’indice di liquidità servirebbe ricapitalizzare e non sarebbe opportuno farlo a poche settimane dal momento in cui arriverà l’ok del Tribunale alla rateizzazione dell’ultima parte di debiti riferiti alla precedente gestione societaria.

Possibile che arrivino degli under o che, eventualmente, ad ogni entrata possa corrispondere un’uscita (equiparabile in termini economici). Questo rende necessario il muoversi come un elefante in una cristalleria.

Calciomercato Genoa: anche i rossoblu si muoveranno. Spal attivissima

Il Genoa ha agguantato gli amaranto e ora vorrebbe staccarli. La formazione di Gilardino è già una corazzata. Tuttavia, i rossoblu starebbero pensando a rafforarzi con Demba Seck. L’attaccante senegalese ha fatto bene con la Spal in B, ma oggi è al Torino e trova poco spazio. Potrebbe raggiungere la Liguria. Ci sono dei contatti tra le parti.

Il colpo della Spal è un nuovo ritorno di Giuseppe Rossi. L’attaccante, dopo aver superato le visite mediche, dovrebbe firmare un accordo con gli estensi, dove ha già giocato nella passata stagione. Gli emiliani sono tra i più attivi in questa fase di mercato con all’orizzonte l’ingaggio del trequartista ex Chievo Feftatzidis e lo scambio con l’Ascoli tra Buchel e Proia.

Il Palermo ha già accolto il bomber Tutino (triennale per lui) che affiancherà Brunori in un attacco che promette scintille. Presto avrà il centrocampista Verre dalla Sampdoria e chiuderà il mercato con un uomo di fascia sinistra. I nomi sono quelli di Murru (Sempre della Samp) e Martella (oggi alla Ternana).

Sull’asse che va da Brescia a Pisa si fa strada l’ipotesi di uno scambio tra Moreo e Sibilli. Il primo è l’oggetto del desiderio dei toscani, sarà da valutare se i lombardi accetteranno.

Cagliari, Parma e Genoa sornione, ma il mercato decollerà

Il Cagliari continua a focalizzare l’attenzione su Radja Nainggolan. Il clamoroso ritorno del belga passa per un accordo sull’ingaggio Oggi milita nell’Anversa. Per la difesa, invece, l’obiettivo è Chiriches. Il capitano della Romania sta trovando poco spazio in Serie A con la Cremonese.

Anche il Parma, sornione, piazzerà i suoi colpi. Il calciatore che, secondo le voci di mercato, interesserebbe di più ai gialloblu è Zanimacchia. Anche lui gioca a Cremona, ma è di proprietà della Cremonese. Il classe ’98 è stato uno dei protagonisti della promozione dei grigiorossi e oggi sarebbe un elemento in grado di innalzare ulteriormente il tasso tecnico a disposizioen della squadra di Fabio Pecchia.

Il Bari, a fari spenti, potrebbe rendersi protagonista di un grande colpo. L’ipotesi che si fa strada è che potrebbe trartarsi di Valoti, mezzala che non ha bisogno di presentazioni per il campionato cadetto. I biancorossi hanno dalla loro anche la solidità economica di un progetto che sarà garantito dalla vendita di elementi come Cheddira e Caprile. Entrambi, però, resteranno in Puglia almeno fino a fine stagione.