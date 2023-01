Calciomercato Reggina: il cerchio si stringe, le manovre in atto

No a follie, sì a calciatori funzionali al progetto amaranto. Si sta muovendo in que sto solco la Reggina e ha dato mandato a Massimo Taibi, in accordo Pippo Inzaghi, di completare la squadra.

Operazioni alla Coda, per intendersi, non sembrano contemplate. Anche perché investire 7 milioni per un trentacinquenne (per quanto fortissimo) è un rischio per chi non ha fondi miliardari alle spalle. Tanto costerebbe il bomber tra cartellino (almeno 1 mln, dopo l’1,5 speso dai grifoni in estate) e ingaggio (1 milione che diventano 2 al lordo fino al 2025).

Per la porta la Reggina ha in pugno Nikita Contini. Faceva il secondo alla Sampdoria, ma è di proprietà del Napoli. Non ha un nome griffato come quello di Sirigu, ma viene da sei mesi ottimi a Vicenza. Si è reso protagonista di grandi parate, è bravo con i piedi e spesso para i rigori.

Gli amaranto attendono che Bayeye venga liberato dal Torino. C’è l’accordo per il prestito, ma i granata hanno troppi infortuni gli esterni difensivi. La sensazione è che, prima o poi, l’operazione si farà.

Da Cagliari emerge che Nicolas Viola potrà uscire nel momento in cui i sardi acquisteranno un nuovo centrocampista. Arrivaro a parametro zero in Sardegna, partirebbe gratis. La Reggina è la squadra che si è maggiormente interessata al centrocampista che, a sua volta, non vedrebbe l’ora di tornare a casa. L’affarre è più che fattibile, anche perché il calciatore di Taurianova è un calciatore bandiera per il club amaranto e non occuperebbe alcun posto in lista over. Particolare da considerare è il fatto che Inzaghia Benevento lo utilizzava da mezzala. Sarebbe, dunque, un’altaernativa a Hernani e Fabbian e non un regista davanti alla difesa come lo si ricordava ad inizio carriera.

L’ultimo puntello di gennaio dovrebbe essere l’attaccante. L’obiettivo numero uno è La Mantia, ma serve trovare gli incastri giusti nel giro di attaccanti che sta per partire in Serie B.