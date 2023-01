Bandecchi: “Se non fossi presidente della Ternana, tiferei Reggina. Oggi credevo mi arrestassero”

“A me oggi la Reggina sta simpatica. Non ho problemi a dire che se oggi avessi una squadra di calcio, tiferei per la Reggina. Verrò a Reggio, però, per fare una bella partita”. Lo ha dichiarato Stefano Bandecchi, patron della Ternana ai microfoni di Radio Touring 104.

“Reggio mi piace. C’è quello che è toscano o romano e tifa Inter o Milan ed è lecito per me tifare una squadra che è la Reggina. Sarà che avete una maglia amaranto come quella del Livorno”.

Bandecchi, con una dichiarazione praticamente spontanea, ha inoltre confermato (con ironia) una notizia emersa nelle ultime ore (leggi qui).

“La Finanza – ha spiegato – ha appena sequestrato all’Università Niccolò Cusano 20 milioni perché dice che siamo dei criminali. Ho parlato con un finanziere, gli ho detto di fare il loro lavoro il prima possibile, così potremo pagare gli stipendi a fine mese. Poi ci sarà un giudice a decidere. Anzi mi è andarta bene, per come erano paritti pensavano volessero arrestarmi. Per ora posso venire a Reggio Calabria”.