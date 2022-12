Serie C – Catanzaro supera record della Reggina, giallorossi a vele spiegate verso la B. Ok il Crotone. Risultati e classifica

Serviva una vittoria per superare il record della Reggina di Mimmo Toscano in relazione ai punti nel girone d’andata del campionato di Serie C. Il Catanzaro di Vivarini non ha deluso e ne ha segnati addirittura 6 al Potenza.

Diventano 51 i punti ottenuti in 19 partite: frutto di 16 vittori e 3 pareggi. Il Crotone vince a fatica a Giugliano e resta a sei lunghezze di distanza delle aquile.





