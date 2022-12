Serie C – Catanzaro: altra tappa di una galoppata trionfale. Potenza annichilito al Ceravolo

di Vittorio Pio – Continua la galoppata trionfale per il Catanzaro che non sembra conoscere fatica ed avversari. Con il clamoroso punteggio di 6 a 1, asfalta il Potenza che pure ha provato a fare la sua partita almeno nei primi venti minuti dominando in lungo e in largo: con 51 punti segna il record assoluto nel girone d’andata di Serie C, con il migliore attacco e la migliore percentuale in relazione alla frequenza dei goal segnati.

Quella di oggi è stata una gara che ha avuto un iniziale, fragile equilibrio, quando Di Grazia ha rimesso le segnature in equilibrio, replicando al gol lampo di Katseris, ma poi i lucani hanno dovuto cedere alla tracimante supremazia dei giallorossi guidati da Mister Vivarini. Non passa neanche un minuto e il Catanzaro passa in vantaggio. L’azione si sviluppa sulla sinistra, Iemmello si svincola e serve Biasci che in area ne semina un paio, arrivando sul fondo per trovare sul secondo palo il giovane Katseris, per il quale è fin troppo semplice accompagnare la palla in porta: è il suo primo goal ufficiale fra i professionisti.Il Potenza pareggia al 7’ con una bella azione corale finalizzata da Di Grazia, che lasciato colpevolmente da solo in area, con un tiro a giro rasoterra batte Fulignati sul secondo palo. Non c’è un attimo di respiro, al 16’ Sounas trova in area Biasci, che controlla bene salvo essere steso dall’estremo difensore rossoblù Gasparini, l’arbitro non ha dubbi e concede il calcio di rigore. E’ lo stesso numero 28 giallorosso che prende il pallone in mano posizionandolo sul dischetto: la massima punizione viene trasformata con un tiro che spiazza il portiere. Dopo qualche minuto Biasci fallisce l’ulteriore marcatura, con una situazione ravvicinata in area che però sfuma all’ultimo istante. Ma è al 37’ che arriva l’ulteriore allungo: tutto nasce da un lancio di Fulignati che trova Vandeputte sulla sinistra, il belga arriva sul fondo e mette in mezzo all’area, intelligente velo di Biasci per Sounas: il greco non ha dubbi nel piazzare un tiro preciso sotto l’incrocio dei pali, segnando il gol del 3 a 1. Si rifiata negli spogliatoi ma è il Catanzaro che si ripresenta ancora più determinato nella seconda frazione: al 49’ tambureggiante della squadra di casa in area di rigore, rimpalli e passaggi di prima intenzione con la sfera che sembra telecomandata fino a quando Biasci con una tiro al volo trafigge l’incolpevole Gasparini. A schemi ormai saltati l’ensamble giallorosso dilaga con i suoi giocatori migliori: passano cinque minuti e Vandeputte dal limite dell’area, carica chirurgicamente il piede destro mirando verso la porta, la palla si impenna e finisce sotto il sette. Al 54’ Catanzaro 5, Potenza 1. Ormai non c’è più storia, ma all’83’ c’è spazio anche per il bomber di casa Pietro Iemmello. La difesa potentina perde scioccamente palla al limite: il 9 giallorosso è caparbio vincendo il rimpallo con un colpo sotto che scavalca il portiere e metterla dopo qualche secondo dentro di testa. Catanzaro-Potenza finisce quindi con il rotondo punteggio di 6-1. Vivarini in conferenza stampa invita alla calma: “Sono contento per i record e la prestazione dei miei, per cui devo ringraziare anche il mio staff. Noi stiamo facendo bene, ma anche gli altri non sono da meno, per cui restiamo concentrati per un campionato che so essere importante per questa città e la sua splendida tifoseria.” A Proposito della quale è doveroso fare notare gli striscioni ed i cori con i quali durante l’incontro sono stati ricordati Massimo Capraro, l’ultrà che ha ricevuto un omaggio anche da parte dello sparuto drappello dei tifosi potentini al seguito, Sinisa Mihajlovic e Jano La Ferla, cui un destino avverso ha stroncato la giovane vita di entrambi.