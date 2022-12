Serie B – Colomba prima di Ascoli-Reggina: “Per la promozione diretta corsa a 4, difficile possano inserisi altre”

Interessante intervista di Franco Colomba che, da doppio ex, ha parlato al Corriere Adriatico delle premesse di Ascoli-Reggina. Parole di elogio per la squadra di Pippo Inzaghi.

“La Reggina – ha detto il tecnico bolognese – è molto solida e ha voglia di centrare l’obiettivo della promozione, sicuramente si tratta di una squadra equilibrata compatta, pur non avendo un cannoniere principe là davanti, ha realizzato diversi gol, vuol dire che c’è un gioco di squadra e tutti i giocatori possono andare a segno”.

I bianconeri stanno, invece, disputando l’ennesima annata di spessore tra i cadetti. “L’Ascoli – ha evidenziato Colomba – ha avuto qualche momento di flessione che gli è costato qualche punto in classifica ma poi i bianconeri sono tornati a disputare prestazioni di livello. L’Ascoli è una squadra che mi piace e che gioca anche bene. Penso che le premesse ci siano tutte: sarà una bella partita”.

“I play off sono lì” ha aggiunto l’allenatore in relazione al possibile obiettivo dei marchigiani.

Guarda, per ora, più in alto la compagine amaranto. “Per la promozione diretta – ha evidenziato Colomba – invece per ora sono diverse le squadre interessate. Non pon penso se ne possano inserire altre oltre alla Reggina, al Bari, al Genoa e al Frosinone. In questo momento mi sembrano loro le più accreditate”.