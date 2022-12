Reggina, Ricci: “Sbloccarsi sarebbe stato fantastico. Ora non facciamo tabelle”

“Sarebbe stato fantastico sbloccarsi, ma sabato riproverò se mi verrà conccessa l’opportunità di scendere in campo. Nella prima circostanza il portiere è stato bravo, ma guardiamo avanti. A Como non era facile centrare il risultato pieno. Per fortuna nella ripresa siamo riusciti a passare in vantaggio grazie al rigore trasformato da Hernani“.

Lo ha dichiarato Federico Ricci, parlando alla Gazzetta del Sud. L’esterno amaranto a Como ha offerto una buona prova, regalando in parte giocate degne del suo talento che negi ultimi anni ha faticato ad esprimere.

In rosa nella sua stessa posizione gioca uno dei calciatori con il rendimento migliore. “Con Gigi – ha spiegato Ricci – siamo amici e la sua continuità di rendimeno è stata premiata. Quando segno sono il primo ad esultare”.

La Reggina adesso deve continuare a pensare partita per partita. “Viviamo – ha evidenziato l’esterno – alla giornata senza fare tabelle. L’obiettivo è fare più punti possibile da qui alla fine del campionato. Pensiamo intanto a chiudere al meglio il girone d’andata”.

E sulla prossima sfida con il Bari:”Siamo pronti ad affrontarli con la consapevolezza di potercela giocare”.