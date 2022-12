Reggina, Mignani: “Partita difficile, non abbiamo rubato nulla”

“La partita è stata difficile. Ritmi alti e un grande agonismo. Siamo entrati per provare a vincere la partita, però a tratti ci siamo dovuti abbassare. A tratti abbiamo sofferto, concendendo quello che dovevamo concedere. La squadra ha dimostrato che alle, se avesse avuto possibilità, l’avrebbe giocata per vincerla. Questo punto non ci allontana dalla Reggina. Dobbiamo pensare partita per partita e il nostro obiettivo è dar fastidio a tutti. Contro una squadra forte abbiamo reso il pane duro alla Reggina e abbiamo strappato un risultato meritato. Credo che oggi il Bari non ha recuperato nulla”.

Così il tecnico del Bari Mignani ha commentato il pareggio ottenuto dal Bari contro la Reggina.